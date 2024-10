In der jüngsten Umfrage «Swiss Business in China» der Non-Profit-Organisation «Swiss Centers Group» erreichte die Zuversicht für die Geschäftstätigkeit im nächsten Jahr einen Wert von 7 von 10 Punkten. «Absolut nicht zuversichtlich» ergibt in der Umfrage 0 Punkte, 10 Punkte stehen für «extrem zuversichtlich».