Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF) bei über 2000 Firmen, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden. So wollen die Firmen ihre Investitionen im laufenden Jahr nur noch um 2,9 Prozent erhöhen, im letzten Herbst hatten sie noch einen Zuwachs von 4,3 Prozent in Aussicht gestellt.