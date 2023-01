Immer mehr Firmen sichern sich gegen Währungsrisiken ab, wie eine Umfrage der Grossbank Credit Suisse zeigt. Das Zinsrisiko wird dagegen noch kaum abgesichert. In der am Dienstag von der CS publizierten Devisenumfrage bei zumeist international tätigen Unternehmen gab knapp die Hälfte davon an, dass sie sich gegen Währungsrisiken zumindest teilweise absichert. Das entspreche im Vergleich zur Umfrage des Vorjahres einer Zunahme von vier Prozentpunkten, schreibt die CS. Die Nachfrage nach der Absicherung gegen Fremdwährungsschwankungen sei bei Industriefirmen etwas grösser als bei Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.