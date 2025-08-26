Besonders schwerwiegend seien dabei die Zölle von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Exporte. «Für Unternehmen mit starken Absatzmärkten in den Vereinigten Staaten entstehen dadurch strukturelle Herausforderungen - nicht zuletzt, weil global verzweigte Lieferketten sich kurzfristig kaum anpassen lassen», lässt sich Daniel Gentsch, Verwaltungsratspräsident bei EY, in der Mitteilung zitieren.