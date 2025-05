Die Schweizer Wirtschaft kommt wegen der US-Politik auf absehbare Zeit nicht so richtig in Schwung, schreibt die UBS gemäss einer Umfrage. «Das Thema Protektionismus ist bei den Schweizer Unternehmen angekommen», sagte UBS-Ökonom Alessandro Bee am Dienstag an einer Telefonkonferenz. Die Unternehmen machten sich aktuell deswegen auch deutlich grössere Sorgen als in der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.