2023 ist die Zahl der Schweizer Firmen, die sich in einer finanzieller Notlage befinden, auf 5,2 von 6,1 Prozent gesunken, teilte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alvarez & Marsal (A&M) am Montag in einer Studie mit. Dazu zählen Unternehmen, die sich in existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten befinden und bei denen eine Restrukturierung notwendig ist.