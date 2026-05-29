Zürich verliert Firmen

Zug habe vor allem von Zugängen aus Zürich (362), Luzern (117) und Schwyz (76) profitiert, hiess es. Bei Solothurn waren es mehrheitlich Firmen aus Bern (75), dem Aargau (45) und Zürich (38). Und nach Graubünden siedelten die meisten Firmen aus dem Tessin (66), Zürich (56) und Zug (27) um, wie es weiter hiess.