Nur noch ein Viertel der vom Beratungsunternehmen PwC befragten Führungskräfte geht von einer wachsenden Wirtschaft aus. Vor einem Jahr seien es noch 68 Prozent gewesen, heisst es in dem am Montag am WEF veröffentlichten Bericht. Ausserhalb der Schweiz glaube immer noch rund die Hälfte der CEOs an ein wachsendes Bruttosozialprodukt.