Die Kreditexperten führten den starken Sprung unter anderem auf die seit Anfang 2025 geltende Verschärfung des Schuldbetreibungsrechts zurück. Diese führte dazu, dass öffentlich-rechtliche Forderungen wie Steuern oder Mehrwertsteuer direkt zur Konkurseröffnung eines im Handelsregister eingetragenen Unternehmens führen können, statt zuvor nur im Pfändungsverfahren geltend gemacht zu werden.