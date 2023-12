Am Flughafen Zürich war das Fracht-Minus mit 11,9 Prozent am grössten. Litra begründet den Rückgang unter anderem mit dem wirtschaftlichen Abschwung in Europa. Eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung sei schwierig. «Eine rasche Erholung in den kommenden Monaten ist zumindest fraglich», heisst es in der Mitteilung.