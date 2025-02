UBS mit Abstand grösster Marktanteil

Derweil zeigt sich ein neues Bild in der Marktstruktur, nachdem die Credit Suisse in die UBS integriert worden ist. Die «neue» Grossbank liegt nun mit einem Marktanteil von 35,4 Prozent an der Spitze, gefolgt von Swisscanto mit 10,7 Prozent und Blackrock/ishares mit 9,2 Prozent.