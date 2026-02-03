Die Zuwächse im Fondsmarkt ergaben sich zum einen aus einer Marktrendite von 7 Prozent. Zum anderen trugen Nettoneugelder in der Höhe von 46,8 Milliarden Franken 3 Prozentpunkte zum Gesamtwachstum bei. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Belebung und übertreffe den globalen Durchschnitt von 2,2 Prozent, so die AMAS.