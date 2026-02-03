Die im Fondsmarkt verwalteten Vermögen stiegen 2025 um 10 Prozent auf rekordhohe 1,74 Billionen Franken, teilte die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Dienstag mit. Der Verband spricht von «soliden» Marktrenditen und «deutlich belebten» Nettoneugeldern.
«Das gesamte Schweizer Asset Management wuchs im Gleichschritt und unterstreicht damit seine starke Position als drittgrösster Asset-Management-Standort Europas», sagt AMAS-Präsident Iwan Deplazes. Die Leistung komme der gesamten Schweiz zugute: So habe in der beruflichen Vorsorge der 3. Beitragszahler im vergangenen Jahr über 70 Milliarden Franken erwirtschaftet.
Die Zuwächse im Fondsmarkt ergaben sich zum einen aus einer Marktrendite von 7 Prozent. Zum anderen trugen Nettoneugelder in der Höhe von 46,8 Milliarden Franken 3 Prozentpunkte zum Gesamtwachstum bei. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Belebung und übertreffe den globalen Durchschnitt von 2,2 Prozent, so die AMAS.
UBS rückt im zweiten Jahr nach CS-Übernahme weiter vor
Die am meisten gesuchte Anlagekategorie waren Aktienfonds. Neben diesen zeigten auch Obligationenfonds starke Zuflüsse. Als Folge der anhaltenden Edelmetall-Hausse zogen auch die Rohstofffonds signifikant Neugelder an.
«Die Zuflüsse zeigen, dass Investoren im Jahr 2025 Chancen suchten. Gleichzeitig ist die hohe Nachfrage nach Gold und Edelmetallen ein deutliches Signal, dass Anleger Risiken absichern möchten», kommentierte AMAS-CEO Adrian Schatzmann. «2025 war damit ein Jahr der Chancen, aber auch der Vorsicht.»
Der Wettbewerb im Fondsmarkt zeigt indes weiterhin eine hohe Konzentration der Volumina von rund 74 Prozent bei den zehn grössten Anbietern. So baute die UBS ihre Marktführerschaft im Jahresverlauf auf 36,6 Prozent aus - gefolgt von Swisscanto (11,3 Prozent), Blackrock (9,7 Prozent) und Pictet (5,8 Prozent).
Die Statistik von Swiss Fund Data und Morningstar umfasst den Angaben zufolge alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilsklassen. Ausländische Fonds, die ausschliesslich qualifizierten Investoren vorbehalten sind, erfasst die Statistik nicht.
(AWP)