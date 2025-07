Das erste Semester sei für Investoren aufgrund der unberechenbaren Entwicklungen in der US-Handelspolitik herausfordernd gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dennoch seien über die Berichtsperiode hinweg rund 29,4 Milliarden Nettoneugelder in den Schweizer Fondsmarkt geflossen, ein Plus von 1,83 Prozent.