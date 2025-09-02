Chatbot oder Übersetzer

Die Modelle öffentlich zugänglich zu machen, hat laut den Forschenden aber auch Vorteile für die Weiterentwicklung von KI. «Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass diese Systeme in gewisser Weise immer Fehler aufweisen werden. Doch wenn wir die Bestandteile verstehen, aus denen diese Modelle trainiert werden, und wie sie aufgebaut sind, können wir die Schwachstellen dieser Systeme verbessern, um einige dieser Fehler abzumildern», erklärte Bosselut