Auf den ersten Blick scheint das Angebot verlockend, zumal in den USA mit weiter sinkenden Zinsen und somit steigenden Kursen für festverzinsliche Wertpapiere gerechnet wird. Allerdings untergräbt die Politik von Donald Trump das Vertrauen in die USA als verlässlicher Vertragspartner, so Thomas Stucki, Anlagechef bei der St. Galler Kantonalbank. Das werde dazu führen, dass vor allem öffentliche Halter von US-Staatsanleihen sich nach Alternativen umsehen.