SNB-Präsident Thomas Jordan sagte im Juni 2022 nach dem ersten grossen Zinsschritt vielmehr, dass die Notenbank auch Devisen verkaufen könnte, sollte sich der Frankenkurs zu stark abwerten. Die SNB ist an einer gewissen Aufwertung des Frankens interessiert, weil sie damit eine importierte Inflation in der Schweiz begrenzen kann. Die SNB verkaufte bis Ende 2022 dann auch Devisen in zweistelliger Milliardenhöhe.