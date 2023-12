Auch gegen die US-Währung notierte der Franken am Donnerstag auf neuen Hochs: Mit zwischenzeitlich 0,8338 Franken zahlte man deutlich weniger als 84 Rappen. Noch am Donnerstag lag das Währungspaar bei mehr als 85 Rappen. Letztmals war der Dollar 2015 so billig wie jetzt.