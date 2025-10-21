Jean Dalbard von Bloomberg Economics sagte allerdings schon vor Wochenfrist, dass die Devisenmärkte die SNB letztlich noch zum Umdenken zwingen könnten. «Die Auswirkungen eines starken Schweizer Frankens auf die Inlandspreise und die Wachstumsbeeinträchtigung durch höher als erwartete US-Zölle sind die Hauptrisiken für die SNB», meinte der Bloomberg-Ökonom. Er erwartet deshalb, dass die SNB die Zinsen im Dezember senken wird, sofern die Währung stark bleibt.