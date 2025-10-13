Vor der Zinsentscheidung im September prognostizierten noch fünf Analysten, dass die Zinssätze unter Null fallen würden. In einer Rede betonte jüngst Martin Schlegel, Präsident des SNB-Direktoriums, dass es angesichts der damit verbundenen Folgen für das Finanzsystem für die SNB viel Aufwand bedeuten würde, die von 2015 bis 2022 geltende Minuszinspolitik wieder einzuführen. «Die Hürde, mit den Zinsen in den negativen Bereich zu gehen, liegt sicherlich höher als bei einer normalen Zinssenkung», so Schlegel weiter.