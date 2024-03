Der Euro profitiert zum Wochenstart von einem etwas schwächeren US-Dollar. Ansonsten halten sich die Kurseinflüsse in engen Grenzen. Etwas Unterstützung bietet dem Euro die von Sentix erhobene Konjunkturstimmung für den Euroraum. Sie legte im März trotz einer schwachen Entwicklung in Deutschland den fünften Monat in Folge zu. «Von einer Frühjahrsbelebung zu sprechen, wäre wohl übertrieben», relativierte Sentix angesichts der Schwäche in der grössten Euro-Volkswirtschaft Deutschland. «Die Rezession ist hartnäckig.»