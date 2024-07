Aktuell beläuft sich die Zinsdifferenz für eine dreimonatige Geldmarkt-Anlage in Franken auf 1,15 Prozent. Dem stehen 5,2 Prozent in amerikanischen Dollar, 5,1 Prozent in britischen Pfund, 4,4 Prozent in australischen Dollar und 3,6 Prozent in Euro gegenüber.