Dollar-Schwäche

Der Euro profitiert dabei weiter von einer Dollar-Schwäche. Der «Greenback» steht im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Schuld ist laut Händlern die anhaltende Sorge um die US-Wirtschaft. Laut Ökonomen verschärft das Hin und Her bei den Zöllen die Unsicherheit. Dies zeigt sich auch an den weiteren Kursverlusten an den US-Aktienmärkten nach dem schwachen Wochenstart.