Zur US-Währung ist er auf ein Drei-, zur EU-Währung auf ein Zweimonatstief gefallen. Am Dienstagabend kostete ein US-Dollar rund 88,7 Rappen, nachdem es am frühen Morgen mit 87,6 noch mehr als ein Rappen weniger waren. Das aktuelle Niveau entspricht dem tiefsten Stand gegenüber dem auch als Greenback benannten Dollar seit Mitte November.