Bei der Schweizer Währung spiele nach den Verlusten an den Aktienmärkten und anderen Risikoanlagen auch die Flucht in den "sicheren Hafen Franken" eine gewisse Rolle für die jüngste Aufwertung, so ein Händler. Am Freitagmorgen legt der Franken gegen den Euro 0,2 Prozent auf 96,47 Rappen zu.