Die Devisenstrategen sind geteilter Meinung, ob sich der Euro zur Schweizer Währung nun weiter aufwerten wird. Kit Juckes, Leiter Devisenstrategie bei Société Générale in London, sieht keine weitere Zinssenkung durch die SNB am Horizont, weshalb das Euro-Franken-Paar den zyklischen Tiefpunkt durchschritten habe. «Eine lockerere Fiskalpolitik in der Eurozone - verbunden mit höheren europäischen Anleiherenditen - werden den Aufwertungsdruck auf den Franken deutlich verringern.» Der Euro stand zum Franken zu Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022 bei 1,05, ruft der Experte in Erinnerung. Per Ende Jahr prognostiziert Société Générale einen Kurs von 0,99 Franken und somit einen weiteren Kursanstieg von etwa 3,6 Prozent.