Die Commerzbank erwartet aber durchaus turbulentere Zeiten an den Devisenmärkten. Denn in den nächsten Tagen und Wochen würden viele alte, in ihrer Aussagekraft teilweise fragwürdige und gleichzeitig neue US-Daten veröffentlicht, die alle ins Bild der Marktteilnehmer und des Fed einsortiert werden müssten. Zunächst rückt aber am Abend das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung in den Blick, bevor dann am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für September nachgereicht werden.