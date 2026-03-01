Sichere Häfen in Krisenzeiten sind in der Regel der Schweizer Franken, Gold und Staatsanleihen. Händler gehen davon aus, dass sich die Augen auch auf die Energiemärkte richten werden, sobald der Handel am Montag wieder vollständig aufgenommen wird. Erste Anzeichen von Volatilität werden auch erwartet, wenn der US-Dollar und andere Währungen in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder gehandelt werden.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran stieg der Preis der Nordseesorte Brent am Sonntag im ausserbörslichen Handel um zehn Prozent auf rund 80 Dollar je Barrel, wie Ölhändler sagten.
Die Möglichkeit anhaltender Unruhen im Nahen Osten und die Folgewirkungen höherer Ölpreise geben Vermögensverwaltern neue Gründe, Aktien zu verkaufen und in sichere Anlagen zu investieren. Händler werden die Strategie «Erst in sichere Anlagen investieren, dann Fragen stellen» verfolgen, so John Briggs, Leiter der US-Zinsstrategie bei Natixis. «Das Ausmass der Angriffe und der iranischen Vergeltungsmassnahmen ist grösser als vom Markt erwartet», sagte er.
Briggs geht davon aus, dass die US-Staatsanleihen ihre Aufwärtsbewegung vom Freitag fortsetzen werden, als die kurzfristigen Renditen auf ein Niveau fielen, das zuletzt 2022 erreicht wurde.
Andere beobachten die Engpässe im Energiesektor genau. Dave Mazza von Roundhill Financial erklärte, er verfolge die Entwicklungen im Schiffsverkehr der Strasse von Hormus, einer schmalen Wasserstrasse, über die etwa ein Viertel des weltweiten Seehandels mit Öl abgewickelt wird, genau.
«Es geht hier um das Risiko in der Strasse von Hormus, nicht um Vergeltungsmassnahmen. Wenn die Schifffahrt aufrechterhalten werden kann, können sich die Aktienkurse erholen», sagte er. «Wenn nicht, ist alles ungewiss.»
«Wenn die Aktienkurse ausreichend nachgeben, sagen wir über 10 Prozent im S&P 500, könnte möglicherweise ein Kaufzeitpunkt kommen»
Hohe Bewertungen globaler Aktien und Anleihen erleichtern es Anlegern zudem, Risiken zu reduzieren, so Ed Al-Hussainy, Portfoliomanager bei Columbia Threadneedle Investments. Die Märkte seien bereits aufgrund der sich ändernden US-Zollpolitik, der Umwälzungen durch künstliche Intelligenz und der Belastungen im Zusammenhang mit privaten Krediten angespannt.
«Wie weit die Risikoreduzierung gehen wird, kann niemand vorhersagen», sagte Al-Hussainy. Der saudische Tadawul All Share Index eröffnete am Sonntag mit einem Minus von fast 5 Prozent, bevor er einen Teil dieser Verluste wieder wettmachte. Bitcoin erholte sich unterdessen und notierte bei rund 68'000 US-Dollar. Put-Optionen auf die Kryptowährung im Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar konzentrierten sich auf Deribit auf die Marke von 60'000 US-Dollar, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste hindeutet.
Die Besorgnis über die drohende Militäraktion machte sich am Freitag an den Märkten bemerkbar. Brent-Rohöl schloss auf dem höchsten Stand seit Juli, während der S&P 500 an diesem Tag 0,4 Prozent verlor und damit seinen grössten monatlichen Verlust seit März verzeichnete. Strategen von Barclays warnten davor, Kursrückgänge zum schnellen Kauf zu nutzen.
Anleger seien zwar an geopolitische Konflikte gewöhnt, die schnell wieder abklingen, doch diese Episode berge das Risiko, länger anzudauern, schrieb Ajay Rajadhyaksha, globaler Forschungsleiter des Unternehmens. Er verwies auf mögliche US-Verluste, Angriffe auf die iranische Führung und Störungen des Verkehrs in Hormus.
«Das Risiko-Rendite-Verhältnis erscheint nicht überzeugend», sagte er. «Wenn die Aktienkurse ausreichend nachgeben, sagen wir über 10 Prozent im S&P 500, könnte möglicherweise ein Kaufzeitpunkt kommen»
Aktien von Fluggesellschaften und Reiseunternehmen im Fokus
Kevin Gordon, Leiter der Makroforschung und -strategie bei Charles Schwab, sagte: «Sollte dies die Ölpreise nachhaltig in die Höhe treiben, könnte kurzfristig eine Inflationsangst entstehen, die den Aktienmarkt verunsichert. Anleger sollten jedoch weiterhin zwischen kurzfristigen Risiken und tatsächlichen Gewinnrisiken unterscheiden.» Wenn der Konflikt keine wesentlichen Folgewirkungen auf Wachstum oder Gewinne habe, dürfte jede negative Reaktion des Aktienmarktes nur von kurzer Dauer sein.
Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Asien und anschliessend Europa und die USA einen Kursrückgang aufgrund von Risikoaversion erleben würden, sagt Francis Tan, Chefstratege für Asien bei Indosuez Wealth Management. «Unmittelbar werden sich die Auswirkungen auf Aktien von Fluggesellschaften und Reiseunternehmen auswirken, da Meldungen über die Schliessung des Luftraums über dem Nahen Osten und mögliche Flugausfälle, die diesen Luftraum auf dem Weg nach Europa nutzen müssten, vorliegen.»
Aktien von Rüstungs-, Energie-, Schifffahrts- und Versicherungsfirmen könnten dagegen am Montag Zuspruch erhalten. Ebenso defensive Aktien aus den Branchen Telecom und Pharma.
Sollte die Situation am Golf über einige Monate anhalten, könnte der Ölpreis auf über 100 US-Dollar pro Barrel steigen, was die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank im Jahr 2026 dämpfen würde. Dies würde Wachstumsaktien belasten, insbesondere Technologieaktien könnten Kursverluste verzeichnen, so Tan weiter.
(Bloomberg/cash)