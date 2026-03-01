«Wie weit die Risikoreduzierung gehen wird, kann niemand vorhersagen», sagte Al-Hussainy. Der saudische Tadawul All Share Index eröffnete am Sonntag mit einem Minus von fast 5 Prozent, bevor er einen Teil dieser Verluste wieder wettmachte. Bitcoin erholte sich unterdessen und notierte bei rund 68'000 US-Dollar. Put-Optionen auf die Kryptowährung im Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar konzentrierten sich auf Deribit auf die Marke von 60'000 US-Dollar, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste hindeutet.