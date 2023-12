Der Euro kostet aktuell 0,9327 Franken nach 0,9338 am Vorabend. Der Dollar wird aktuell zu 0,8424 nach 0,8436 Franken gehandelt. Am Vortag waren der Euro mit 0,92575 und der Dollar mit 0,8332 auf neue Tiefstwerte gesunken. Damit war der Franken laut Devisenhändlern so teuer wie noch nie - die heftigen Schwankungen vom 15. Januar 2015 in der Folge der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ausgeklammert.