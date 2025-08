Am Vorabend hatte die Zollentscheidung von US-Präsident Donald Trump die Investoren aufgeschreckt. So soll die Schweiz etwa mit einem Zoll von 39 Prozent belegt werden - deutlich mehr als bislang gedacht. In Kraft treten sollen die Zölle ab dem 7. August. Auch für andere Länder steigen die Zölle teilweise drastisch. Für gewisse Sektoren (Pharmazie, Halbleiter u.a.) sollen in den nächsten Wochen besondere Zölle veröffentlicht werden.