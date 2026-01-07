«Die strukturelle Überbewertung des Dollars bleibt ein Kernpunkt unserer Einschätzung, aber obwohl der Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen immer noch überbewertet ist, hat sich das Ausmass dieser Überbewertung gegenüber Anfang 2025 leicht verringert und in einigen Fällen sogar in die andere Richtung verschoben», schrieb ein Goldman-Sachs-Team um Stuart Jenkins und Teresa Alves laut Bloomberg in einer Mitteilung vom Dienstag.