Der Kurs des Euro notiert am späten Vormittag zum Franken bei 0,9551 Franken. Am Vortag wurde er noch zu Kursen klar über 96 Rappen gehandelt. Das Währungspaar Dollar/Schweiz kostet aktuell 0,8804 nach 0,8859 am Vorabend. Für die Gemeinschaftswährung ergibt dies einen Kurs von 1,0847 US-Dollar nach 1,0838 am Mittwochabend.