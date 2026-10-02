Die Commerzbank sieht weiteres Aufwertungspotenzial für die Schweizer Währung: «Auch wenn es in den kommenden Wochen zu einer Stabilisierung kommen könnte, dürfte das Problem der Nachhaltigkeit der Staatsschulden bleiben und der Franken seinen Boden wohl zunächst gesehen haben.» Auch Hedge Fonds wetten vermehrt auf einen Rückgang des Euro. «Wir haben eine gestiegene Nachfrage nach Euro-Put-Optionen sowohl von Hedgefonds als auch von institutionellen Anlegern verzeichnet», wird Julian Weiss, Leiter des Handels mit Devisenoptionen der G10-Staaten bei der Bank of America, bei Bloomberg zitiert (mehr im Artikel hier).