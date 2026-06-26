Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8087 Franken wieder unter der Marke von 0,81 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9202 mehr oder weniger auf der Stelle. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1378 zeigt.