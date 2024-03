Der Dollar gewinnt am späten Abend mehr als einen Rappen an Wert hinzu und kratzt mit aktuell 0,8982 wieder an der Marke von 90 Rappen. Damit steht er so hoch, wie noch nie in diesem Jahr. Etwas weniger stark zieht der Euro an, der sich am Abend auf 0,9756 von 0,9685 am Morgen verteuert. Zwischenzeitlich stieg der Euro auf den höchsten Stand seit Sommer 2023.