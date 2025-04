Ein Rückgang des Euro unter 0,92 in Richtung 0,90 wäre «eine Gefahrenzone» und markiere den Punkt, an dem die SNB in den Markt einsteigen könnte, lässt sich Volkmar Baur, Devisenstratege bei der Commerzbank in Frankfurt, von Bloomberg zitieren. Für Sascha Kever, Anlagechef bei der Pkb Private Bank in Lugano, muss der Kurs schon 0,90 erreichen, um Massnahmen der SNB auszulösen. Was wiederum bedeuten würde, dass die SNB dem Franken gegenüber früher mehr Raum zur Aufwertung liesse.