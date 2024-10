In der kurzen Frist bilden die Lage im Nahen Osten, die Notenbankenentscheidungen der nächsten Monate und die Präsidentschaftswahlen in den USA die entscheidenden Katalysatoren: Mit Blick auf den Euro steht am 17. Oktober die nächste Sitzung des EZB-Rates an. Aufgrund der positiven Inflationsdaten und der schwachen konjunkturellen Frühindikatoren gilt eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher. Das «Risiko» besteht allerdings in einer Senkung um 50 Basispunkte oder in einem klaren Bekenntnis der EZB, das Tempo der monetären Lockerungen zu erhöhen.