Gründe für die Eurostärke sind das Finanzpaket in Deutschland und damit die Absicht, die Schuldenbremse in der Verfassung für höhere Verteidigungsausgaben zu lockern und ein schuldenfinanziertes Spezialvermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur zu schaffen. Den Euro stärkten auch Meldungen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine sowie Rezessionsängste in den USA als Folge der undurchsichtigen Wirtschafts- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump.