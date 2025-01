Der Franken sinkt zum Euro am Dienstagmorgen bis auf einen Stand von 0,9442 Franken. Ein solches Niveau wurde seit Ende September 2024 nicht mehr erreicht. Der Dollar notiert zum Franken mit 0,9049 ebenfalls etwas höher als am frühen Morgen. Derweil ist der Euro auch im Vergleich zum Dollar gestiegen und wird zu 1,0423 Dollar gehandelt nach 1,0400 am frühen Morgen.