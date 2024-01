Wertet sich der Franken in den nächsten Wochen noch mehr auf, so dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) in die Zwickmühle geraten. Ökonomen rechnen damit, dass sich die SNB wahrscheinlich eher für Zinssenkungen als für Währungsinterventionen entscheiden würde, um den starken Franken zu schwächen. Eine Option für die SNB könnte deshalb sein, bei stabiler Inflation den Leitzins im März um 0,25 Prozent auf 1,50 Prozentpunkte zu senken.