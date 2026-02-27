Am Morgen wurde zwar ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent gelegen. Auch in Spanien hat sich die Inflation etwas verstärkt. Hier liegt die Jahresrate mit 2,5 Prozent über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent.