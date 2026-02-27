Der Franken zeigt sich am Freitag gegen den Euro fester: Das Währungspaar Euro/Franken erreicht einen Wert von 0,9079. Das ist ein Rekord, sieht man einmal ab von den Währungsturbulenzen bei der Aufhebung der Kursuntergrenze im Januar 2015. Zum Dollar steigt der Franken am Freitag bis auf 0,7697.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im Februar überraschend unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Die Europäische Zentralbank werde damit vorerst an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten, erwartet der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Seither wurde er nicht mehr angetastet.
Am Morgen wurde zwar ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent gelegen. Auch in Spanien hat sich die Inflation etwas verstärkt. Hier liegt die Jahresrate mit 2,5 Prozent über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent.
