Wie die Helaba in einem Kommentar am Morgen schrieb, herrschte an den Finanzmärkten in der vergangenen Woche eine unvergleichlich hohe Volatilität vor. «Dafür verantwortlich waren vornehmlich die geo- und sicherheitspolitischen Verwerfungen und die Aussicht auf einen massiven Anstieg der Staatsschulden in Deutschland und Europa.» In dieser Gemengelage habe die EZB die Leitzinsen gesenkt und weitere Schritte von der Datenlage abhängig gemacht.