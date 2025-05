Konkret drohte er Apple Abgaben in Höhe von 25 Prozent an, wenn die Smartphones nicht vor Ort in den USA hergestellt würden. Für Produkte aus der EU stellte der US-Präsident Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni in Aussicht. Kurz nachdem Trump diese Äusserungen am frühen Freitagnachmittag (hiesiger Zeit) gemacht hatte, sackten die Aktienmärkte massiv ab.