«Es wird für die SNB schwierig sein, gegen den Markt zu kämpfen»

Seit Anfang Juli hat der Franken gegenüber dem Dollar rund 6 Prozent zugelegt. Dieser Anstieg war das Resultat des Zusammenbruchs in den bis dahin beliebten Carry Trades - also die Aufnahme von Krediten in Niedrigzinswährungen um in Hochzinswährungen zu investieren - und die anschliessende Flucht der Anleger in sichere Anlagen. Im vergangenen Monat erreichte der Franken gegenüber dem Euro den höchsten Stand seit 2015.