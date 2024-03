Mehr noch: "Der Franken hat in den letzten zweieinhalb Jahren im Zuge des globalen Inflationsschubs nominal kräftig um nahezu 15 Prozent gegenüber den wichtigen Handelspartnerwährungen aufgewertet", schreibt Raiffeisen in einem Kommentar. Im Umfeld der schwächelnden globalen Industrienachfrage bedeutete die reale Aufwertung zusätzlichen Gegenwind für den Exportsektor. "Auch deshalb hat die SNB entschieden, der Wirtschaft mit der Zinssenkung etwas Unterstützung zukommen zu lassen", so Koch weiter.