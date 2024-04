Bereits am Mittwoch hat der Euro zugelegt. Schwache Daten aus dem US-Dienstleistungssektor haben den Dollar belastet. US-Notenbankchef Jerome Powell hat zudem in einer Rede bekräftigt, dass er nach wie vor eine Senkung der Leitzinsen in diesem Jahr erwartet. Powell machte deutlich, dass die Notenbank vor einer möglichen Leitzinssenkung weitere Konjunkturdaten abwarten wolle. Die jüngsten Inflationsdaten hätten das Bild nicht grundsätzlich geändert.