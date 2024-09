Der Anstieg des Frankens verteuert die Exporte des Landes und senkt die Kosten für Importe zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation bereits deutlich im Zielbereich der SNB liegt - und nahe einem Dreijahrestief. Schweizer Exporteure haben die SNB aufgefordert, "schnell zu handeln". Nachdem die SNB am Donnerstag ihre dritte Zinssenkung in diesem Jahr vorgenommen und den Leitzins auf 1 Prozent gesenkt hatte, warnte sie, dass sie die Zinsen noch weiter senken könnte, um die Stärke der Währung zu drosseln.