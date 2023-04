Anlageentscheide in der Schweiz als treibender Faktor

Die Pleite der Silicon Valley Bank und weiterer US-Banken sowie die Übernahme der Credit Suisse sorgen eher weltweit für Unruhe im Bankensektor und schüren Konjunkturängste, meint Alexander Koch von Raiffeisen Schweiz und fügt ein überraschendes Argument für die Schweiz und den Franken an: "Durch diese Unruhe dürfte der Franken kaum in Bedrängnis kommen, zumal der Wechselkurs mehr von den Anlageentscheidungen der Schweizer selbst abhängt als vom Ausmass der Anlagen von Ausländern in Schweizer Franken. Die sind aufgrund des vergleichsweisen kleinen Schweizer Kapitalmarktes nämlich keineswegs so gross und so wichtig wie oft suggeriert wird."