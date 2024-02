Der Dollar gab am Donnerstag zu vielen Währungen im Kurs nach, am Markt wurde auf die gute Stimmung an den Aktienmärkten verwiesen. Der Dollar als Reservewährung war deshalb etwas weniger gefragt. Auch der japanische Yen, der eher von einer schlechten Marktstimmung profitiert, stand unter Druck.