Und wieder einmal hatte bei den Bewegungen diese Woche die Nationalbank ihre Hände beziehungsweise ihr Mundwerk im Spiel. SNB-Präsident Thomas Jordan sagte an einer Konferenz im südkoreanischen Seoul: Sollte sich ein Aufwärtsrisiko für die Inflation in der Schweiz materialisieren, würde es höchstwahrscheinlich von einem schwächeren Franken begleitet werden, dem die SNB mit Fremdwährungsverkäufen entgegenwirken könnte. Die "Drohung" mit dem Eingriff in den Devisenmarkt zog. Der Euro schwächte sich in der Folge bis auf 97,88 Rappen ab.