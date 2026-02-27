Der Franken zeigt sich am Freitag gegenüber den Währungen Euro und Dollar etwas fester: Das USD/CHF-Paar steht zuletzt bei 0,7722, beim EUR/CHF sind es 0,9113. Beides sind Notierungen, die zuletzt am 18. Februar gesehen wurden.
Am Morgen wurde ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent gelegen. Auch in Spanien hat sich die Inflation etwas verstärkt. Hier liegt die Jahresrate mit 2,5 Prozent über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Im weiteren Tagesverlauf werden auch die Preisdaten aus Deutschland erwartet.
Am Nachmittag stehen ausserdem aus den USA die Produzentenpreise für den Januar, der MNI Chicago PMI ebenfalls für den Januar und später noch die Bauinvestitionen für den Dezember auf der Agenda. Eigentlich sei eher nicht zu erwarten, dass diese Daten zu grösseren Bewegungen führen, heiss es im Handel. Im Moment schaue der Markt eher auf die Politik. Vor allem die Entwicklung im Iran habe das Potential für Verwerfungen an den Devisenmärkten.
(cash/AWP)