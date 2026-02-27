Am Nachmittag stehen ausserdem aus den USA die Produzentenpreise für den Januar, der MNI Chicago PMI ebenfalls für den Januar und später noch die Bauinvestitionen für den Dezember auf der Agenda. Eigentlich sei eher nicht zu erwarten, dass diese Daten zu grösseren Bewegungen führen, heiss es im Handel. Im Moment schaue der Markt eher auf die Politik. Vor allem die Entwicklung im Iran habe das Potential für Verwerfungen an den Devisenmärkten.